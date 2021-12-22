«Арсенал» готов в январе продать Обамеянга. Игроком интересуются «Барселона» и «Ювентус»

Лондонский «Арсенал» готов расстаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.GB.



По информации источника, «канониры» готовы продать габонского форварда, если получат выгодное предложение. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».



Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.