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«Арсенал» готов в январе продать Обамеянга. Игроком интересуются «Барселона» и «Ювентус»

«Арсенал» готов в январе продать Обамеянга. Игроком интересуются «Барселона» и «Ювентус»
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Лондонский «Арсенал» готов расстаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.GB.

По информации источника, «канониры» готовы продать габонского форварда, если получат выгодное предложение. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:

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