«Арсенал» готов в январе продать Обамеянга. Игроком интересуются «Барселона» и «Ювентус»

Лондонский «Арсенал» готов расстаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.GB.
По информации источника, «канониры» готовы продать габонского форварда, если получат выгодное предложение. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».
Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:
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