Экс-игрок «Арсенала» назвал форварда, который может заменить Обамеянга в атаке команды

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Майкл Томас считает, что нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может заменить форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, если габонец в январе покинет стан «канониров».
«Калверт-Льюин — это имя, которое регулярно всплывает. С его опытом игры в Премьер-лиге и всесторонними качествами это имеет смысл.
Однако он не играл некоторое время, и это может повлиять на его возвращение. В январе всегда сложно приобрести высококлассных игроков, поэтому будет интересно посмотреть кого «Арсенал» определил себе в качестве трансферных целей», — цитирует Томаса Caught Offside.
Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0). Из-за этого пошли слухи о том, что габонец в январе может покинуть «Арсенал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Калверт-Льюин сыграл в трёх матчах и забил три гола. В данный момент футболист восстанавливается после перелома пальца.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:
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