Глава Примеры Тебас объяснил, что нужно сделать «Барселоне» для подписания Холанда

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал, что нужно сделать «Барселоне» для подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Если бы я был Лапортой… Впрочем, он уже знает, что делать, я ему сказал. Дал ему рекомендации. Он знает, что предстоит много работы. У «Барселоны» всё непросто.
Проблема в том, что зарплатный фонд «Барселоны» завышен в результате прежде всего убытков прошлого финансового года в € 487 млн. Это очень сковывает их фонд зарплат. В такой ситуации клубу приходится работать по правилу 1/4.
Всё зависит от уровня подписаний и трансферов на выход. Если уйдут, например, Коутиньо или Юмтити – они, очевидно, смогут пригласить игрока в соответствии с этим правилом.
В случае с Холандом «Барселоне» этого правила будет недостаточно. Все знают, сколько хочет получать норвежец и сколько просит «Боруссия» за трансфер. Правило 1/4 тут не сработает. «Барселона» будет вынуждена возместить практически все убытки, которые она понесла. И это очень сложно, потому что речь идёт практически о € 500 млн», — цитирует Тебаса Sport.es.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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