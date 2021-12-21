Глава «Барселоны» Лапорта жестом отреагировал на вопрос, есть ли у клуба деньги на Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на вопрос о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.



Как сообщает в «твиттере» El Chiringuito TV, один из болельщиков крикнул Лапорте: «Есть ли у «Барсы» деньги на покупку Холанда? Покажите жестом». В ответ испанский функционер показал большой палец.

Фото доступно в «твиттере» El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что Холанд рассматривает вариант с переходом в стан каталонцев. Однако нападающий настроен перейти в чемпионат Испании только в том случае, если клуб Хави в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В клубе рассматривают вариант с подписанием норвежца и считают, что летом финансовое положение «Барселоны» улучшится по сравнению с нынешней ситуацией.



В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал пять голевых передач. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

Видеообзор матча 18-го тура Примера «Барселона» — «Эльче»:

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