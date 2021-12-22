Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» — «Реал»: хозяева сократили отставание в счёте

«Атлетик» — «Реал»: хозяева сократили отставание в счёте
Комментарии

В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао проходит матч перенесённого 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Реал».

На 10-й минуте результативный удар нанёс полузащитник басков Ойан Сансет, голевой пас отдал Оскар де Маркос.

Гол Сансета:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Ранее на 4-й минуте отличился нападающий «Реала» Карим Бензема, ему ассистировал Тони Кроос. Через три минуты Бензема сделал дубль.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».

Мадридский «Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» за 18 туров заработал 24 очка, команда располагается на 10-м месте в таблице испанского первенства.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021