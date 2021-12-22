«Атлетик» — «Реал»: хозяева сократили отставание в счёте

В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао проходит матч перенесённого 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Реал».



На 10-й минуте результативный удар нанёс полузащитник басков Ойан Сансет, голевой пас отдал Оскар де Маркос.

Гол Сансета:

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Ранее на 4-й минуте отличился нападающий «Реала» Карим Бензема, ему ассистировал Тони Кроос. Через три минуты Бензема сделал дубль.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».



Мадридский «Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» за 18 туров заработал 24 очка, команда располагается на 10-м месте в таблице испанского первенства.