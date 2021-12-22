Мирча Луческу: убедил Ахметова подписать нескольких бразильцев, чтобы было зрелищнее

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о трансферной политике украинских клубов.
«Итак, мы пришли к новой идее: чтобы увеличить зрелищность футбола, нам нужно было привлечь новых игроков. Я убедил президента начать с нескольких бразильцев. Тогда был очень важен Матузалем, лидер «Брешии». Затем подписали Жадсона, Фернандиньо, позже Виллиана, Тейшейру, Дугласа Косту. Эта команда росла, с каждым годом становилась лучше. В «Динамо» все было по-другому. Думаю, «Динамо» вернулось в Лигу чемпионов после пяти лет отсутствия.
Я не хотел делать никаких трансферов, пока не увидел, какие игроки у меня есть. С этой командой, с их желанием добиться успеха нам удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок в первый год, опередив такую сильную команду, как «Шахтёр». В «Шахтёре» мне удалось вырастить команду, как я хотел, с помощью молодых игроков», – цитирует Луческу Playsport.
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