Мирча Луческу признан лучшим тренером года в Румынии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу был признан лучшим тренером года в Румынии.
Награду Луческу присудила газета Gazeta Sporturilor. Для специалиста подобный титул стала пятым за карьеру.
В 2021 году киевское «Динамо» под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Динамо» заняло последнее место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и «Барселоной». В сезоне-2020/2021 «Динамо» заняло в группе Лиги чемпионов третье место и вышло в 1/8 финала Лиги Европы, где уступило будущему победителю турнира, испанскому «Вильярреалу».
Луческу тренировал «Динамо» Бухарест с 1985 по 1990 год. После этого специалист возглавлял итальянскую «Брешию» и «Реджану». С 2004 по 2016 год Мирча был тренером донецкого «Шахтёра». В 2016 году румын возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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