Доменико Тедеско: и мне, и «Спартаку» было тяжело расставаться

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско признался, что ему было тяжело покидать московский «Спартак».



«И мне, и клубу было тяжело расставаться. «Спартак» успешно выступал и занимал хорошие позиции во всех отношениях. Возможно, я бы остался в Москве, если бы там была моя семья», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.



Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.