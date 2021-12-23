«Милан» уверенно обыграл «Эмполи» и поднялся на 2-е место в таблице Серии А
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В матче 19-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье. Через 6 минут счёт сравнял хавбек «Эмполи» Недим Байрами. На 42-й минуте Кессье оформил дубль. На 63-й минуте защитник Алессандро Флоренци упрочил преимущество «Милана» в счёте. Через 6 минут четвёртый гол «Милана» в этой встрече забил защитник Тео Эрнандес. На 84-й минуте форвард «Эмполи» Андреа Пинамонти установил итоговый счёт, успешно реализовав пенальти.
«Милан» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Эмполи» (27) — на 9-м месте.
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