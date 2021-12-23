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«Милан» уверенно обыграл «Эмполи» и поднялся на 2-е место в таблице Серии А

«Милан» уверенно обыграл «Эмполи» и поднялся на 2-е место в таблице Серии А
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В матче 19-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье. Через 6 минут счёт сравнял хавбек «Эмполи» Недим Байрами. На 42-й минуте Кессье оформил дубль. На 63-й минуте защитник Алессандро Флоренци упрочил преимущество «Милана» в счёте. Через 6 минут четвёртый гол «Милана» в этой встрече забил защитник Тео Эрнандес. На 84-й минуте форвард «Эмполи» Андреа Пинамонти установил итоговый счёт, успешно реализовав пенальти.

«Милан» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Эмполи» (27) — на 9-м месте.

Италия - Серия А. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 4
Милан
Милан
0:1 Кессье – 12'   1:1 Байрами – 18'   1:2 Кессье – 42'   1:3 Флоренци – 63'   1:4 Эрнандес – 69'   2:4 Пинамонти – 84' (пен)
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