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Бензема обошёл Роналду по голам за календарный год

Бензема обошёл Роналду по голам за календарный год
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Нападающий «Реала» Карим Бензема обошёл португальского форварда Криштиану Роналду по голам за календарный год. В матче 21-го тура чемпионата Испании Бензема забил два гола в ворота «Атлетика» (2:1).

Таким образом, на его счету стало 47 голов за 2021 год. На данный момент в активе Роналду 46 голов. Лидирует по этому показателю форвард «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 69 голов. Второе место между собой делят форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, забив за 2021 год по 49 голов.

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В текущем сезоне чемпионата Испании Бензема провёл 18 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.

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