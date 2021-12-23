Анчелотти: Бензема великий игрок, очень сильный и скромный

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:1). В этой встрече форвард мадридского клуба Карим Бензема оформил дубль.

«Победа очень много значит для нас. Когда ты выигрываешь с разницей в один гол, то приходится терпеть до последней минуты. Бензема? Он отличный форвард, отличный капитан, великий игрок, великий человек, очень сильный и скромный.

Это важная победа над непростой командой на фантастическом стадионе. Мы взяли три очка, которые серьёзно влияют на таблицу, но теперь мы собираемся отдохнуть и восстановить тех, кого сегодня не было», — приводит слова Анчелотти Marca.

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На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка. «Атлетик», в свою очередь, остался на 10-м месте, записав в свой актив 24 очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Хетафе», а «Атлетик» проведёт матч с «Осасуной».