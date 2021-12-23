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Полузащитник «Спартака» Мельников: дебютировал в РПЛ — ниже опускаться не хочу

Полузащитник «Спартака» Мельников: дебютировал в РПЛ — ниже опускаться не хочу
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Полузащитник «Спартака» Степан Мельников поделился планами на 2022 год и рассказал о желании играть за основной состав красно-белых.

«Самое главное — играть на уровне РПЛ. После дебюта за «Спартак» я почувствовал этот уровень — и теперь не хочется опускать планку. Конечно, для меня приоритет — играть за «Спартак», я с детства привязан к красно-белым цветам. Но для того, чтобы карьера правильно развивалась, нужно играть как можно чаще. Есть примеры, когда игроки слишком долго ждали своего шанса, засиживались и не получали его. Очень тяжело набрать форму, если упустил шанс и перестал играть. Так что для меня одна из ближайших целей — выйти в старте и забить гол в РПЛ.

С детства мечтаю играть в Европе — в Англии, Испании, Италии. Но сначала нужно закрепиться в РПЛ, а дальше буду думать о более высоких целях», — цитирует Мельникова «РБ-Спорт».

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