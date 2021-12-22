«Спартак» проведёт зимние сборы в Дубае
Поделиться
Основной состав московского «Спартака» выйдет из отпуска 12 января, сообщает пресс-служба красно-белых. Подопечные Паоло Ваноли пройдут в Москве углублённое медицинское обследование и будут тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно.
Затем футболисты «Спартака» отправятся в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».
В ОАЭ «Спартак» проведёт несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра со словацким «Слованом». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним клуб объявит позднее. Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены.
Новость по теме«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
17:13
-
16:56
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:34
-
14:01
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:07
-
12:46
-
12:40
-
12:13
-
12:09
-
11:50
-
11:45
-
11:28
-
11:26
-
11:21
-
11:12
-
10:55
-
10:35
Партнерский контент