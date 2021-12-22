«Спартак» проведёт зимние сборы в Дубае

Основной состав московского «Спартака» выйдет из отпуска 12 января, сообщает пресс-служба красно-белых. Подопечные Паоло Ваноли пройдут в Москве углублённое медицинское обследование и будут тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно.



Затем футболисты «Спартака» отправятся в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».



В ОАЭ «Спартак» проведёт несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра со словацким «Слованом». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним клуб объявит позднее. Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены.

Новость по теме «Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку