Киммих избавился от проблем с лёгкими и может вернуться к тренировкам
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Защитник «Баварии» Йозуа Киммих получил разрешение от врачей на плавное возвращение к тренировкам. 26-летний футболист восстановился от проблем с лёгкими, которые возникли у него после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает Bild.
Киммих сдал положительный тест в конце ноября. В декабре стало известно, что у немецкого футболиста возникла инфильтрация лёгких, из-за которой он не мог выступать до конца 2021 года. Сообщается, что сейчас игрок может постепенно возвращаться к тренировкам, которые возобновятся в «Баварии» 2 января.
В нынешнем сезоне Киммих забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах немецкой Бундеслиги. Контракт игрока сборной Германии с «Баварией» истекает в 2025 году.
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