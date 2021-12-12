Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих решил сделать прививку от коронавируса.



Ранее Киммих отказался вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Киммих поддерживает вакцинацию для населения, но не хочет делать прививку себе, так как ждёт долгосрочных исследований последствий вакцинации. Позже Киммих заразился коронавирусом и из-за последствий заболевания не выступит до конца 2021 года.



«В общем, мне было трудно преодолеть свои страхи и сомнения, поэтому я так долго не мог определиться», — приводит слова Киммиха ZDF.de.



Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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