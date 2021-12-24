Индзаги: больше всего хотелось избежать игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о противостоянии с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам нужно будет всё время интенсивно работать, потому что так играют они. Мы знаем, что нас ждёт в матчах с «Ливерпулем». В моём списке команд, которых хотелось избежать, «Ливерпуль» на первом месте. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Впереди ещё 40 дней», – цитирует Индзаги La Gazzetta dello Sport.
13 декабря определись все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Ими стали:
«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).
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