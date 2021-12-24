Симеоне: раньше у «Атлетико» была команда, играющая в увлекательный футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о первых годах своей работы в клубе.



«Я бы соврал, если бы сказал, что представлял это до полученного от «Атлетико» предложения. Первым делом я изучил состав. И помню, что это был очень хороший состав. Точно помню, что они забивали много голов.



Я подумал, что это очень просто, нужно было работать над оборонительной составляющей игры и улучшить коллективную работу, потому что команда играет хорошо.



Все игроки были в оптимальном возрасте, они были преданы работе, и всё получилось прекрасно. Это было заметно. Это была команда, играющая в увлекательный футбол, который в дальнейшем копировали многие тренеры. Это ещё сильнее повышает значимость проделанной работы», – цитирует Симеоне Marca.

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