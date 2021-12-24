Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне: раньше у «Атлетико» была команда, играющая в увлекательный футбол

Симеоне: раньше у «Атлетико» была команда, играющая в увлекательный футбол
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о первых годах своей работы в клубе.

«Я бы соврал, если бы сказал, что представлял это до полученного от «Атлетико» предложения. Первым делом я изучил состав. И помню, что это был очень хороший состав. Точно помню, что они забивали много голов.

Я подумал, что это очень просто, нужно было работать над оборонительной составляющей игры и улучшить коллективную работу, потому что команда играет хорошо.

Все игроки были в оптимальном возрасте, они были преданы работе, и всё получилось прекрасно. Это было заметно. Это была команда, играющая в увлекательный футбол, который в дальнейшем копировали многие тренеры. Это ещё сильнее повышает значимость проделанной работы», – цитирует Симеоне Marca.

Новость по теме
Симеоне высказался о четвёртом подряд поражении «Атлетико» в Примере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021