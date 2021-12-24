Юрист «Спартака» объяснила слова Газизова о намерении Федуна подарить ему акции клуба

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова объяснила слова Шамиля Газизова о намерении владельца красно-белых Леонида Федуна подарить ему акции клуба.



«Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем. С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством. Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион, кроме трудового договора с Газизовым, Федун не подписывал.



Крайне сложно комментировать правовую природу фантазий представителей Газизова, взявших эту бумагу в руки и создавших этот иск. Клубу крайне непонятно, почему требования заявлены именно к «Спартаку» как к юридическому лицу. Наверное, это сделано для того, чтобы придать этой бумаге некую форму трудовых отношений, чтобы территориально держаться в Уфе и рассматриваться у того же судьи, что выносил первое решение.



У меня нет документа, который говорил бы о таких обязательствах, при которых Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» и € 1 млн в год. Если Леонид Федун всё-таки взял на себя такие обязательства, то отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения. Если у них есть договор купли-продажи или дарения 10% акций, то, на мой взгляд, Газизов вправе обращаться за его исполнением. Однако мне кажется, что такого заявления у сторон нет — как представителю клуба мне об этом ничего не известно.



Говоря о дальнейших действиях, «Спартак» будет находиться исключительно в правовом поле. Если стороны достигнут каких-то соглашений, то это будет рассматриваться только в правовом поле», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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