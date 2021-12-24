«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы
Поделиться
Пресс-служба московского «Спартака» поучаствовала в опросе от дортмундской «Боруссии» на тему «Что я хочу на Рождество». Свой ответ «Спартак» опубликовал в англоязычном «Твиттере».
«Победу в Лиге Европы», — написал «Спартак».
Напомним, московская команда под руководством Руя Витории вышла из группы Лиги Европы с первого места. Соперниками красно-белых были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия». «Спартак» попал в 1/8 финала турнира и узнает своего соперника в феврале.
После окончания чемпионата России, в турнирной таблице которого «Спартак» идёт на девятом месте с 23 очками в 18 турах, у команды сменился главный тренер. С португальцем Виторией было разорвано соглашение, а на его место пришёл итальянец Паоло Ваноли.
Новость по темеБолельщики «Спартака» откажутся от оформления Fan ID
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
20:48
-
20:30
-
20:08
-
19:45
-
19:43
-
19:25
-
19:07
-
18:56
-
18:44
-
18:20
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
16:51
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:08
-
14:56
-
14:44
-
14:29
-
14:28
-
14:14
-
13:49
Партнерский контент