«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы

Пресс-служба московского «Спартака» поучаствовала в опросе от дортмундской «Боруссии» на тему «Что я хочу на Рождество». Свой ответ «Спартак» опубликовал в англоязычном «Твиттере».

«Победу в Лиге Европы», — написал «Спартак».



Напомним, московская команда под руководством Руя Витории вышла из группы Лиги Европы с первого места. Соперниками красно-белых были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия». «Спартак» попал в 1/8 финала турнира и узнает своего соперника в феврале.



После окончания чемпионата России, в турнирной таблице которого «Спартак» идёт на девятом месте с 23 очками в 18 турах, у команды сменился главный тренер. С португальцем Виторией было разорвано соглашение, а на его место пришёл итальянец Паоло Ваноли.