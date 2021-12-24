«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Болоньи»

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность покупки полузащитника итальянской «Болоньи» Маттиаса Сванберга. Об этом сообщает Il Resto del Carlino.
22-летний Сванберг считается одним из самых перспективных игроком Серии А. Его трансфер может обойтись английской команде в € 23,5 млн. В нынешнем сезоне шведский полузащитник в 19 матчах итальянской Серии А забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Сванберга с «Болоньей» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 12 млн.
«Арсеналу» в 2021 году осталось провести два матча английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты встретятся с «Норвичем» и «Вулверхэмптоном».
Ближайший матч «Болоньи» состоится 6 января в 20-м туре итальянской Серии А.
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