Толиссо может перейти в «Барселону». Игроком интересуется «Реал»

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо рассматривает возможность перехода в испанскую «Барселону» в конце нынешнего сезона, когда у французского футболиста истечёт соглашение с немецким клубом. Об этом сообщает El Nacional.



Интерес к 27-летнему Толиссо также проявляет мадридский «Реал», но футболист готов его игнорировать, чтобы перейти в стан их конкурентов. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Реала Сосьедад» Аднаном Янузаем.