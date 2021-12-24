Толиссо может перейти в «Барселону». Игроком интересуется «Реал»

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо рассматривает возможность перехода в испанскую «Барселону» в конце нынешнего сезона, когда у французского футболиста истечёт соглашение с немецким клубом. Об этом сообщает El Nacional.
Интерес к 27-летнему Толиссо также проявляет мадридский «Реал», но футболист готов его игнорировать, чтобы перейти в стан их конкурентов. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн.
Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Реала Сосьедад» Аднаном Янузаем.
- 24 декабря 2021
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