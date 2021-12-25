«Реал» работает над трансфером Захаряна. В сделке участвует агент Модрича

Мадридский «Реал» ведёт работу над трансфером Арсена Захаряна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделку с испанской стороны ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. В начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались с Желько Бувачем.
«Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» ещё на сезон. Сумма трансфера может составить около € 20 млн. С бонусами сумма может возрасти до € 25 млн», — сказал источник «Чемпионату».
В нынешнем сезоне 18-летний Захарян забил четыре гола и отдал семь голевых передач в 18 матчах.
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