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«Норвич Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Норвич Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 26 декабря, состоится матч «Норвич Сити» — «Арсенал». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидж. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Норвич Сити» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.

Лондонский «Арсенал» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (10) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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