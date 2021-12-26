«Вест Хэм» — «Саутгемптон»: Влашич — в стартовом составе хозяев, Крал — в запасе

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптона» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон».
«Вест Хэм»: Фабианьски, Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Влашич, Бенрахма, Боуэн.
Запасные: Ареола, Эшби, Фредерикс, Джонсон, Антонио, Крал, Лансини, Ноубл, Ярмоленко.
«Саутгемптон»: Форстер, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто, Редмонд, Ромеу, Уорд-Праус, Эльюнусси, Броя, Уолкотт.
Запасные: Кабальеро, Симё, Перро, Валери, С. Армстронг, Диало, Адамс, А. Армстронг, Лонг.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Роберт Джонс.
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