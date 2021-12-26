Тренер «Ньюкасла» Хау — о Рангнике: он настоящий пионер футбола

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями о влиянии немецкого специалиста Ральфа Рангника на мировой футбол.

«Манчестер Юнайтед», который возглавляет Рангник, сыграет с «Ньюкаслом» в АПЛ завтра, 27 декабря.

«Он один из тренеров, меняющих культуру. Он принёс много новых идей, которыми пользуются другие. Он настоящий пионер этой игры.



Мы общались с ним пару раз в прошлые годы, и я отношусь к нему с большим уважением и восхищением», — приводит слова Хау Manchester Evening News.

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