Тренер «Ньюкасла» Хау — о Рангнике: он настоящий пионер футбола
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями о влиянии немецкого специалиста Ральфа Рангника на мировой футбол.
«Манчестер Юнайтед», который возглавляет Рангник, сыграет с «Ньюкаслом» в АПЛ завтра, 27 декабря.
«Он один из тренеров, меняющих культуру. Он принёс много новых идей, которыми пользуются другие. Он настоящий пионер этой игры.
Мы общались с ним пару раз в прошлые годы, и я отношусь к нему с большим уважением и восхищением», — приводит слова Хау Manchester Evening News.
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