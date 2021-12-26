«Манчестер Сити» — «Лестер»: хавбек гостей Мэддисон отыграл один мяч

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».



На 55-й минуте забил хавбек «лис» Джеймс Мэддисон, голевую передачу сделал Келечи Ихеаначо.

Гол Мэддисона:

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Ранее на 5-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Фернандиньо. На 14-й минуте 11-метровый в ворота «лис» реализовал нападающий «Сити» Рияд Марез.



На 21-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Илкай Гюндоган. На 24-й минуте хавбек гостей Юри Тилеманс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего арбитр Крис Кавана поставил 11-метровый в ворота «лис». Гол с пенальти оформил Рахим Стерлинг.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогают ему ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».



«Манчестер Сити» набрал 44 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (22) — на 9-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (41) и «Челси» (38). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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