Малафеев выиграл шоу «Звёзды в Африке» и отдаст 5 млн рублей в поддержку снежного барса

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выиграл первый сезон экстремально-приключенческого проекта ТНТ «Звёзды в Африке».
Три месяца звёзды кино, спорта, шоу-бизнеса и интернета жили в лагере посреди саванны и боролись за еду. В финале шоу Малафеев победил тиктокершу Юлю Гаврилину.
Участники боролись за главный приз – 5 млн рублей. Победитель отдаст выигранную сумму на благотворительность. Ещё перед началом проекта каждый выбрал редкое животное, в поддержку которого будут направлены средства. Малафеев выбрал снежного барса.
«Во-первых, хочу сразу сказать, что я не ехал в Африку за победой и у меня даже не было никаких мыслей на этот счёт. Я ехал получить удовольствие от крутого приключения, от новых эмоций и знакомства с хорошими людьми. Конечно же, это была отличная возможность сменить обстановку вокруг себя, поменять серые и рутинные будни на солнечное и дерзкое приключение на другом континенте.
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Друзья, на проекте я просто был самим собой! Я прекрасно осознавал, что всё, что мы говорим и делаем, будет обсуждаться или осуждаться телезрителями. Но сказать честно, я быстро освоился и свыкся к тем условиям, в которых нам всем приходилось существовать и жить.
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Очень скучаю по этим дням, скучаю по общению с ребятами, с которыми мы там жили, скучаю по всем тем, кто принимал участие в организации шоу, по всем сотрудникам и специалистам съёмочной группы. Я скучаю по месту, где мы жили и где боролись со своими фобиями, голодали, проходили испытания.
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Хочу выразить благодарность всем тем, кто повлиял на моё решение об участии в этом шоу, потому что в самом начале я отказывался и не хотел лететь, для меня было морально сложно выйти из зоны комфорта, которая окружала меня в Петербурге… Пересматривая все серии шоу вместе с вами, я каждый раз всё больше и больше осознавал, что всё это действительно не зря», — написал Малафеев в своём «инстаграме».
- 26 декабря 2021
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