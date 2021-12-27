Сака — второй самый молодой игрок в истории «Арсенала», который забил 10 голов в АПЛ

26 декабря на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 5:0.



На 6-й минуте счёт открыл нападающий Букайо Сака, ему ассистировал Мартин Эдегор. А на 67-й минуте Сака оформил дубль, результативную передачу оформил Александр Ляказетт.



Сака в возрасте 20 лет и 112 дней стал вторым самым молодым футболистом в истории «канониров», которому удалось забить 10+ голов. Рекорд же принадлежит французу Николя Анелька, который преодолел эту отметку в возрасте 19 лет и 255 дней. Об этом сообщил официальный аккаунт АПЛ в «Твиттере».



На счету англичанина в текущем сезоне 21 матч, 6 забитых мячей и 4 паса на гол.

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