Пирло может стать новым главным тренером «Бенфики»
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Итальянский специалист Андреа Пирло рассматривается португальской «Бенфикой» в качестве возможного главного тренера в случае ухода из команды Жорже Жезуша. Об этом сообщает Calciomercato.
В Кубке Португалии «Бенфика» вылетела от «Порту» в 1/8 финала, а в чемпионате страны идёт на на третьем месте (37 очков), отставая от «Спортинга» и «Порту» на четыре очка. По сведениям источника, в руководстве клуба недовольны такими результатами. Однако «Бенфика» не хочет увольнять Жезуша, чтобы не платить ему большую неустойку. В услугах специалиста был заинтересован «Фламенго».
42-летний Пирло находится без работы с мая 2021 года, когда покинул итальянский «Ювентус». Специалист тренировал команду с августа 2020 года.
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