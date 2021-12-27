Пирло может стать новым главным тренером «Бенфики»

Итальянский специалист Андреа Пирло рассматривается португальской «Бенфикой» в качестве возможного главного тренера в случае ухода из команды Жорже Жезуша. Об этом сообщает Calciomercato.



В Кубке Португалии «Бенфика» вылетела от «Порту» в 1/8 финала, а в чемпионате страны идёт на на третьем месте (37 очков), отставая от «Спортинга» и «Порту» на четыре очка. По сведениям источника, в руководстве клуба недовольны такими результатами. Однако «Бенфика» не хочет увольнять Жезуша, чтобы не платить ему большую неустойку. В услугах специалиста был заинтересован «Фламенго».



42-летний Пирло находится без работы с мая 2021 года, когда покинул итальянский «Ювентус». Специалист тренировал команду с августа 2020 года.

Новость по теме Арриго Сакки назвал решение Андреа Пирло возглавить «Ювентус» ошибкой