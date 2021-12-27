Роналдиньо получил премию Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.
Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо получил специальную премию за выдающуюся карьеру.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». Также он поиграл за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл «Золотой мяч».
Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.
- 27 декабря 2021
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:38
-
21:26
-
21:24
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:33
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
17:50
-
17:44