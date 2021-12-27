Рафинья перешёл из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад»

Полузащитник Рафинья Алькантара перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Реал Сосьедад». 28-летний бразилец будет выступать за испанский клуб на правах аренды, информирует официальный сайт «Реала Сосьедад».

28-летний Рафинья стал игроком французского клуба в октябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в пяти матчах французской Лиги 1 не отметился голевыми действиями. Контракт Рафиньи рассчитан до 2023 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

«ПСЖ» закончил 2021 год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 матчах. «Реал Сосьедад» в свою очередь занимает шестую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. Баски набрали 29 очков в 18 матчах.