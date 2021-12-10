«ПСЖ» планирует продать семь игроков
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Французский «ПСЖ» планирует расстаться с семью футболистами, чтобы улучшить финансовое положение. Об этом сообщает L’Équipe.
Сообщается, что речь идёт о вратаре Серхио Рико, защитниках Абду Диалло, Лейвине Курзава и Колине Дагба, полузащитниках Эрике Эбимбе, Рафинье и нападающем Мауро Икарди. Эти футболисты могут покинуть клуб после жалобы главного тренера команды Маурисио Почеттино на большой состав из 33 человек.
«ПСЖ», набравший в 17 матчах французской Лиги, идёт на первом месте турнирной таблицы с 42 очками. Парижский клуб опережает «Ренн», идущий вторым, на 11 очков.
В следующем туре чемпионата команда Почеттино сыграет с «Монако» дома. Матч состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи – в 22:45 мск.
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