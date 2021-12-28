У Дани Алвеса обнаружен коронавирус
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Помимо Алвеса, коронавирус обнаружен у Клемана Лангле, о чём уже сообщалось ранее. Оба защитника пропустят сегодняшнюю тренировку команды и, скорее всего, не смогут сыграть в матче Ла Лиги с «Мальоркой», который состоится 2 января.
Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре этого года, подписав контракт до конца сезона. Пока 38-летний бразилец не играл за сине-гранатовых в официальных матчах, но принял участие в товарищеской игре с «Бокой Хуниорс».
Видеообзор перенесённого матча Ла Лиги «Севилья» — «Барселона» (1:1):
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