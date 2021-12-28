Умер бывший игрок «Ростова» Николай Ширшов

Ушёл из жизни бывший футболист «Ростова» Николай Ширшов, сообщает пресс-служба команды. Ему было 47 лет.
«Николай Владимирович выступал за наш клуб 5 лет, провёл за него более 100 матчей. Остался жить и работать в Ростовской области после завершения карьеры.
Футбольный клуб «Ростов» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича», — говорится в сообщении.
Ширшов начал взрослую карьеру в 1991 году во второй низшей лиге СССР в клубе «Свердловец» (Ташкентская область). Следующие 8 сезонов провёл в чемпионате Узбекистана, где выступал в основном за «Пахтакор».
С 2000 года играл в России. В 2000—2005 годах выступал в Премьер-Лиге за «Ростсельмаш» / «Ростов». Затем играл в низших дивизионах за ростовский СКА (2006—2007), «Батайск-2007» (2008—2010), «Таганрог» (2010). В 2011 году играл за новочеркасский «МИТОС».
С 1996-го по 2005-й провёл 63 матча за сборную Узбекистана и забил 13 мячей.
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