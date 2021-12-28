Захарян: хочу перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал получение награды лучшему молодому футболисту России.

«Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву.

Самый ценный совет? От отца. Он всегда даёт мне много советов. Главный — прежде чем что-то делать, нужно всегда думать головой.

Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.



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