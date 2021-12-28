Первый тренер Захаряна: Арсен был на три головы сильнее всех, он очень сильно выделялся

Первый тренер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Павел Козлов рассказал о прогрессе игрока.



«Арсен уже родился футболистом, был на три головы сильнее всех. Дети учились элементарной школе футбола, а Арсен понимал футбол и играл. Он очень сильно выделялся и не любил проигрывать. Было видно, что он быстро перерос детский уровень, поэтому моя задача была передать Арсена дальше. После этого была академия, потом «Динамо», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Напомним, Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.



Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, а также организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов.