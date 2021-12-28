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«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ

«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

«Саутгемптон»: Форстер, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Валери, Перро, Диало, Уорд-Праус, С. Армстронг, А. Армстронг, Лонг.

Запасные: Кабальеро, Симё, Смол, Эльюнусси, Редмонд, Телла, Броя, Уолкотт.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Регилон, Эмерсон, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Алли, Хын Мин, Кейн.

Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Н’Домбеле, Моура, Скипп, Уайт, Хиль.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Тим Робинсон.

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