«Нога реагировала неправильно». Канунников рассказал о травме и скором возвращении в строй

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о своей травме и сроках восстановления.

«В конце прошлого сезона стала беспокоить нога: мне нужна была пауза из-за небольшой гематомы. Начал индивидуально заниматься с физиотерапевтом, затем в течение месяца-полутора нога реагировала неправильно. Стал делать снимки, и выяснилось, что нужна дополнительная операция. В конце августа она была сделана — всё это время восстанавливался. Меня не было в городе, даже многие потеряли, но я был на связи с медицинским штабом. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Планирую, что с первого сбора начну работать вместе с командой», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.