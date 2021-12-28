«Аталанта» готова отдать Алексея Миранчука в аренду в «Верону»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Верону» на правах аренды, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, руководство клуба из Бергамо хочет видеть в команде чешского футболиста «Вероны» Антонина Барака и готово на обмен. В услугах Барака также заинтересованы «Милан» и «Вест Хэм Юнайтед». Отмечается, что «Верона» также заинтересована в аренде Миранчука и с большой долей вероятности согласится на сделку.
Напомним, Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл на поле 397 минут в 12 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов, отметившись 1 голом и 1 голевой передачей. Контракт Миранчука с клубом из Бергамо истекает в 2024 году.
- 28 декабря 2021
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