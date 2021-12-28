«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии

Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус. С 39-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Мохаммед Салису.

Уорд-Праус открывает счёт в матче:

Удаление Салису:

Через две минуты нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн реализовал пенальти в ворота «Саутгемптона».

Гол Кейна:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Тим Робинсон.

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