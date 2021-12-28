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«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии

«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии
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Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус. С 39-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Мохаммед Салису.

Уорд-Праус открывает счёт в матче:

Удаление Салису:

Через две минуты нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн реализовал пенальти в ворота «Саутгемптона».

Гол Кейна:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Тим Робинсон.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Уорд-Праус – 25'   1:1 Кейн – 41' (пен)
Удаления: Салису – 39' / нет

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