«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии

Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус. С 39-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Мохаммед Салису.
Уорд-Праус открывает счёт в матче:
Через две минуты нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн реализовал пенальти в ворота «Саутгемптона».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Тим Робинсон.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 28 декабря 2021
-
20:48
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:18
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:30
-
19:22
-
19:05
-
18:59
-
18:56
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
17:56
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:42
-
16:10