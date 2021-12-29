Рыночная стоимость Алексея Миранчука и Александра Кокорина снизилась

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков итальянской Серии А.
Коснулось оно и игроков постсоветского пространства. Если Руслан Малиновский подтвердил свою нынешнюю стоимость в составе «Аталанты» в размере € 30 млн, то цена на его российского одноклубника Алексея Миранчука вновь упала. На сей раз Миранчук оценивается в € 11 млн.
Ещё один игрок из России Александр Кокорин, защищающий цвета «Фиорентины», вновь упал в цене и теперь оценивается в € 2 млн. Ниже стоимость 30-летнего форварда была только летом 2011 года в самом начале его игровой карьеры.
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко тоже не показывает выдающиеся результаты в рядах аутсайдера Серии А и по ходу декабря потерял стабильное место в стартовом составе команды. Это стало причиной снижения стоимости с € 4 млн до € 3,5 млн.
Один из лидеров сборной Армении Генрих Мхитарян также серьёзно потерял в рыночной стоимости. С возрастом он перестал показывать те результаты, что показывал ранее, а спрос на игрока клубов ведущих лиг мира только падает. Это повлияло на снижение цены на треть — с € 15 млн до € 10 млн.
Трансферная стоимость лучшего игрока Узбекистана 2021 года Эльдора Шомуродова упала с € 14 млн до € 12 млн.
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