«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года. Переговоры продолжатся в январе

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медицинское обследование для «Зенита».
Итоги медосмотра устроили петербуржцев, но контракт с клубом пока не подписан. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.
«Зенит» предлагает Сергееву контракт на три года. Но стороны пока не согласовали детали соглашения. Переговоры продолжатся в январе.
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года.
В прошлом сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.
- 29 декабря 2021
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