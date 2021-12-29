Форвард «Спарты» Пулкраб интересен «Локомотиву». С ним уже обсуждали личный контракт

Нападающий пражской «Спарты» Матей Пулкраб входит в сферу интересов московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пулкраб один из вариантов для клуба на позицию форварда. При этом личный контракт с игроком «Локомотив» уже обсуждал. Если москвичи решат брать Матея, они начнут переговоры со «Спартой», — сообщил источник «Чемпионату».

Пулкраб выступает за основную команду «Спарты» с 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Чехии, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Спарта» в 19 встречах набрала 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Славия» (48).