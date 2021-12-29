Керк — о переходе в «Локомотив»: был хороший разговор с Рангником, он мне всё объяснил
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Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк вспомнил свой переход в московскую команду из «Утрехта» в конце летнего трансферного окна.
«Был интерес от клубов из Германии, Италии и Франции, но ни у кого из них не было конкретного плана, как я стану лучше. А в России такой план был. У меня был очень хороший разговор с Ральфом Рангником, он объяснил мне, что и как будет. Этот вариант понравился мне больше всего.
Жизнь в Москве прекрасна. Всё хорошо организовано, от шеф-повара до водителя, вообще что угодно. Иногда я выбираюсь перекусить со своими одноклубниками, или же мы отправляемся за покупками. Я вовлечён в общественную жизнь, хоть пока и не очень хорошо говорю по-русски», — цитирует Керка Voetbal International.
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