«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.
Лондонский «Челси» набрал 41 очко в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон энд Хоув Альбион» (23) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 29 декабря 2021
-
19:30
-
19:14
-
18:50
-
18:34
-
18:17
-
18:06
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:34
-
17:15
-
17:13
-
16:53
-
16:11
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:54
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:51
-
13:43