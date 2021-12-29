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«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

Лондонский «Челси» набрал 41 очко в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон энд Хоув Альбион» (23) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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