«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брентфорд» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Манчестер Сити» набрал 47 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (20) — на 14-м месте. Также «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.
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