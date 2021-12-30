Томас Тухель: глупо думать, что мы участвуем в чемпионской гонке

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель полагает, что его клуб не сможет побороться за чемпионство в английской Премьер-лиге.
«Глупо думать, что мы участвуем в чемпионской гонке. Семеро игроков заболели коронавирусом. Пять или шесть футболистов выбыли на срок на шесть недель и более. Как мы можем сражаться за чемпионство? Для этого нужно иметь в своём распоряжении 23 здоровых игроков. Те, кто сейчас выходят на поле, тренируются в полную силу. Но мы не знаем, чего ожидать от футболистов в плане физической готовности и интенсивности игры. Нам приходиться действовать методом проб и ошибок», — приводит слова Тухеля BBC.
В матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» «синие» пропустили мяч в компенсированное время, сыграв по итогу вничью 1:1, а Рис Джеймс и Андреас Кристенсен пополнили список травмированных игроков.
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