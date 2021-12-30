Экс-защитник «Урала» признан лучшим футболистом Армении в 2021 году. Он опередил Мхитаряна

Защитник «Кадиса» Вараздат Ароян, ранее выступавший за «Урал» и «Тамбов», признан лучшим игроком Армении в 2021 году, информирует сайт Федерации футбола Армении.
29-летний Ароян набрал в голосовании 92 очка, что позволило ему занять первое место с большим отрывом. На второй строчке Генрих Мхитарян (62), выступающий в римской «Роме». Замкнул тройку лидеров хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (60).
Ароян является воспитанником «Пюника». В 2017 году он перешёл в «Урал», а спустя три года разорвал контракт с екатеринбургским клубом. В октябре прошлого года защитник стал игроком «Тамбова», но из-за финансовых трудностей клуба в феврале перешёл в «Астану». В сборную Армении Вараздат вызывается с 2011 года. За «Кадис» Ароян выступает с лета 2021 года. На его счету 14 матчей в чемпионате Испании и один гол.
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