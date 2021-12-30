Хосеп Гвардиола прокомментировал 10-ю подряд победу «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Этот выигрыш стал 10-м кряду для «горожан» в чемпионате.

«Мы смогли показать свою лучшую игру. Мы действовали с умом, ведь нам противостояла лучшая команда Премьер-лиги по игре на стандартах. Соперник доказал это на первом же угловом. Во втором тайме мы играли гораздо лучше.

Решающим стал класс игроков. Это отличная победа. Теперь нам нужно как можно лучше восстановиться к игре в 15:30 1 января. Мы выиграли матч, но это лишь конец декабря, впереди много игр.

Просто посмотрите на результаты «Брентфорда» в этом сезоне. Это непростой соперник. Они очень хороши в своей манере игре. В матче с таким соперником мы сыграли идеально», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Видеообзор матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

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