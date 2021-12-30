Вратарь «Арсенала» рассказал, сколько денег нашёл на поле во время игры с «Лидсом»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл рассказал о поведении болельщиков «Лидса» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» победили со счётом 4:1.
«После нашего первого гола на поле полетели бутылки и другие вещи, например, зажигалки. Я отодвинул их в сторону. Но затем на меня полетели деньги! Я смотрю и вижу монету в £ 2. Я такие собираю, поэтому поднял. Также были однофунтовые монеты и 50 пенсов. Я стал собирать их и складывать рядом со своим полотенцем. В перерыве переложил все собранные деньги в полотенце и убежал в раздевалку.
Начинается второй тайм. На меня опять летят предметы. Перед пенальти в наши ворота фанаты бросили на поле электронную сигарету. Я сказал Калвину Филлипсу: «Ваши фанаты, должно быть, очень богаты». В итоге я собрал на поле £ 17 (€ 20. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Рамсдейл в подкасте Бена Фостера.
Видеообзор матча «Лидс» — «Арсенал»
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